أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده مع عارف آل حيدر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

العدالة يتعاقد مع عارف آل حيدر:

وكشف نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الصفقة دون الكشف عن مدة التعاقد، حيث اكتفى بالتعليق قائلًا: “لاعبنا الجديد عارف آل حيدر”.

وكان نادي ضمك قد ودع لاعبه عارف آل حيدر اليوم، بعدما لعب في صفوفه الموسمين الماضيين، حيث خاض معه 23 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع 4 أهداف.

الاستعداد للموسم الجديد:

وتسعى إدارة نادي العدالة لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم، حيث تعاقدت مع المدير الفني التونسي يوسف المناعي، بجانب العديد من الصفقات، ومنها؛ السويسري مارتن أنغا والكولومبي لينيس.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في التأهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد للموسم الجديد بمعسكر في سلوفينيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).