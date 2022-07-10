انتقد الإعلامي جمال عارف، طريقة إدارة مجلس إدارة نادي الاتحاد للمركز الإعلامي بالنادي، حيث أبدى استياءه من إعلان الإعلاميين خارج النادي للأخبار المهمة عن العميد قبل مركزه الإعلامي.

وقال عارف قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” : “حتى الآن صدقت أخبار المصادر الاتحادية التي أعلنت التعاقد مع المدرب نانو ومع زكريا هوساوي وبعدها أعلن المركز الإعلامي الاتحادي .

رسالة لإدارة أنمار الحائلي

وأضاف عارف: “المشكلة حتى المنصات الإعلامية التي كانت وما زالت تثير البلبلة في كل ما هو ضد الاتحاد أعلنت عن الخبرين قبل المركز الإعلامي، اهتموا بالمركز قبل علاقاتكم!”.

يذكر أن العميد مؤخرًا كان تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي السابق، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.