خرج العالم الأمريكي البارز جيفري ساكس عن صمته، اليوم، بعدما ألقى قنبلة في المجتمع العلمي منذ يومين قائلًا: إن كوفيد-19 أصله صناعة أمريكية، متحدثًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ليؤكد أن الفيروس تسرب من مختبر في أمريكا وليس في الصين.

وقاد العالم تحقيقًا لمدة عامين عن أصل الوباء، وقال: إنه مقتنع تمامًا أن الفيروس كان نتيجة لصناعة التكنولوجيا الحيوية في المختبرات الأمريكية.

من هو جيفري ساكس؟

عالم وبروفيسور أمريكي بارز، وتم اختياره كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في مجلة تايم لا مرة واحدة بل مرتين.

وهو رئيس لجنة كوفيد-19 في مجلة ذا لانسيت العلمية، والتي تم إنشاؤها في بداية الوباء لمساعدة الحكومات وفحص الاستجابات، وقد أشرف على فرقة عمل مؤلفة من 12 شخصًا تحقق في أصول كوفيد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قال: هناك أدلة كافية ينبغي النظر فيها، وليس التحقيق؛ لأن التحقق آتى ثماره ويجب النظر للنتائج، مضيفًا: أعتقد، لأسباب حقيقية وواقعية أن المسؤولين الأمريكيين لا يريدون أن ينظروا لما أمامهم من نتائج لتحقيق استمر عامين.

ومن غير الواضح ما إذا كان البروفيسور ساكس يعتقد أن كوفيد نشأ في مختبرات الولايات المتحدة فقط أم أنها نتجت عن تعاون بين العلماء الأمريكيين والصينيين في ووهان، لاسيما أن الصين واجهت أيضًا اتهامات بالتستر على أصول كوفيد، بسبب مسح بيانات هامة من مختبراتها وعرقلة التحقيقات المستقلة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن بكين أيضًا أسكتت الباحثين الذين تحدثوا عن فيروس شبيه بالإنفلونزا قبل أشهر من الظهور الرسمي لفيروس كوفيد-19.

ومع ذلك، فإن العالم الأمريكي كان قد قال في وقت سابق: إنه يعتقد أن الوباء كان نتيجة تجارب أجريت بين علماء صينيين وأمريكيين، متابعًا: أنا مقتنع تمامًا أنها خرجت من التكنولوجيا الحيوية في المختبرات الأمريكية، وليس من الطبيعة، وأقول هذا بعد عامين من العمل المكثف في هذا الشأن.

رد فعل الصين حول حديث كوفيد-19:

وكتبت هوا تشون ينغ، مساعدة وزير الخارجية في الصين، على تويتر قائلة: بالنظر إلى الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة التي خلفها الفيروس، ألا تدين الولايات المتحدة بالاعتذار لملايين الأرواح التي فُقدت نتيجة خطأ في المختبرات الأمريكية؟

ولم تهدأ الصين منذ ظهور الفيروس عن القول بأن كوفيد-19 نشأ من قاعدة عسكرية أمريكية في ماريلاند.

ولم يكن العالم الأمريكي هو أول من يقول إن هناك أدلة على تصنيع الفيروس، حيث اعترف السير جيريمي فارار، الخبير البريطاني البارز، أن التفسير الأقوى هو أن الفيروس من صنع الإنسان، وكلا العالمين، البريطاني والأمريكي، واجها انتقادات من قبل نظرائهم في الولايات المتحدة الذين حذروا من أن المزيد من الجدل حول أصول الفيروس قد يضر بـ الانسجام الدولي.