أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تجديد تعاقده مع المدافع عبدالباسط هندي لمدة 3 سنوات.

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عبدالباسط هندي باق في الأهلي:

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن هندي جدد مع الراقي حتى صيف عام 2025.

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ويأتي التجديد مع هندي وذلك بعد تجديد عقد كل من هيثم عسيري وزياد الجهني حتى عام 2026.

جدير بالذكر أن الأهلي كان هبط لمنافسات دوري يلو “دوري الدرجة الأولى” مع ناديي الفيصلي والحزم بعد نهاية موسم 2021/ 2022.

وتردد مؤخرًا أن السوري عمر السومة سيرحل عن صفوف الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو، حيث ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الجزيرة الإماراتي.