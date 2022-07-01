لا يزال جمهور الأهلي يترقب مصير اللاعب عبدالرحمن غريب مع النادي سواء بالبقاء أو بالرحيل، بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو والمشاركة في دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2022/ 2023.

اذا تم صفقه الموسم — عاشق الآتي (@abwadhm97811879) July 1, 2022

وكان غريب صرح في رمضان الماضي أنه لا يرغب في مغادرة الراقي، ويرى نفسه لاعبًا مستمرًّا في صفوف الراقي.

ماذا طلبت جماهير الهلال والاتحاد ؟

جماهير الاتحاد والهلال عبر “تويتر” طلبا من إدارة أنمار الحائلي وفهد بن نافل على الترتيب، التحرك سريعًا لحسم الصفقة كون اللاعب مفيدًا من الناحية الهجومية.

عبدالرحمن غريب والسومة قد يرحلان:

وكان اسم غريب ارتبط أيضًا بالانتقال إلى نادي الشباب مؤخرًا، وربما يتحقق الأمر بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى.

الأهلي لن يتحمل رحيل غريب ورحيل عمر السومة، الذي ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لـ الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.