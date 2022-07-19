أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالعزيز البيشي لعملية في الركبة.

عبدالعزيز البيشي يجري عملية

وأجرى عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف الركبة على يد الطبيب البروفيسور سالم الزهراني في مدينة الرياض، وسيخضع لبرنامج تأهيلي وإعدادي أثناء معسكر الفريق المقرر إقامته في النمسا.

وفي السياق ذاته، قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، التهنئة للاعبه عبدالعزيز البيشي صاحب الـ28 عامًا، على نجاح العملية، وتمنى له الشفاء العاجل.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، أملًا في الظهور بشكل مميز، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ العميد الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، بداية من يوم 20 يوليو، حيث سيجري اللاعبون الفحوصات الطبية قبل السفر إلى النمسا يوم 23، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).