أعلن النجم عبدالله الحافظ رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالله الحافظ يرحل عن الاتحاد

ووجه عبدالله الحافظ رسالة إلى الجماهير، قائلًا: “موسم انتهى مع الكبير الاتحاد تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد وستبقى العلاقة الطيبة برجالاته وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية”.

وتابع في رسالته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا جمهور الذهب على دعمكم طوال الموسم وأعذروني إن بدر مني أي تقصير من دون قصد مع تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرًا”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة من صفوف الوحدة، ولم ينجح في المشاركة بشكل أساسي، لتفضل الإدارة رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، وتسعى لضم صفقات قوية.

استعداد الاتحاد للموسم المقبل

ومن المقرر أن يبدأ العميد الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، بداية من يوم 20 يوليو، حيث سيجري اللاعبون الفحوصات الطبية قبل السفر إلى النمسا يوم 23، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).