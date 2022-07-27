أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع عبدالله الشنقيطي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

عبدالله الشنقيطي يوقع للخليج:

وأشار نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى التعاقد مع عبدالله الشنقيطي لمدة موسمين حتى عام 2024، متمنيًا له التوفيق مع الفريق في خطوته المقبلة.

ومثل عبدالله الشنقيطي، نادي الأنصار في الفئات السنية المختلفة والفريق الأول لكرة القدم، وانضم إلى النصر لمدة 3 سنوات بداية من موسم 2020/ 2021، وأعاره إلى الرائد في صيف 2021.

ولعب الشنقيطي صاحب الـ23 عامًا، 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

الخليج يستعد للموسم الجديد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الاستعداد للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وخاض اللاعبون تدريبات يومية قبل السفر لخوض المعسكر الإعدادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).