أثار مشهور السناب عبد الرحمن المطيري، حالة من الجدل بعد ظهوره بصحبة عدد من أصدقائه في مقطع فيديو في إفريقيا، يرتدون الملابس الغريبة، ويقومون بحركات رقص وصفها متابعون على موقع تويتر بـ”التافهة”.

"عبدالرحمن المطيري" ورفاقه بمشهد كوميدي عبر السناب pic.twitter.com/2bLKRhlHGl — WHR (@whrumor) July 26, 2022

تراجع محتوى عبدالرحمن المطيري

واستنكر مغردون التحول الذي طرأ على محتوى عبد الرحمن المطيري إذ بدأ تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم الأفكار النوعية ـ وفق وصفه ـ.

وقد قال في لقاء سابق خلال استضافته في برنامج “مراحل” على قناة sbc، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني: ” قبل الشهرة كنت أحب المحتوى الذي يتضمن الفكرة النوعية والفكرة الجديدة.”.

وأثار التحول في محتوى عبد الرحمن المطيري غضبًا من بعض المغردين؛ فقال الشاعر عبد الله الحارثي: “أغلب السنابيين يبدأون بالاستخفاف حتى تتكون لهم قاعدة جماهيرية عريضة بعدها يركدون ويتحولون للأخلاق والاحترام المفتعل .. عبدالرحمن المطيري عكس الموضوع وبدأ بالركادة والأخلاق والاحترام والآن يدخل مرحلة الاستخفاف والسماجة بتأثير واضح ممن حوله!!”.

مناشدات لتدخل رسمي

وناشدت بعض التغريدات وزارة الإعلام باتخاذ إجراء مناسب مع مثل ممارسات المطيري وغيره من مشاهير السناب الذين يروجون لأي محتوى يجلب لهم المشاهدة واصفين ما يقدمونه بالاستخفاف بعقول المتابعين.

وفي سياق متصل برر بعض المغردين حالة الغضب على ما قدمه المطيري؛ بأن وجود المتابعين هو ما يعطي قوة لبعض مقدمي المحتوى، معتبرين أن بعض النشطاء على مواقع التواصل بعد حصولهم على هذه القوة يخيبون الآمال فيهم بعد ذلك برداءة ما يقدمونه.

ليست الأولى

يذكر أن حالة الجدل المثارة بشان عبد الرحمن المطيري حاليًا ليست الأولى من نوعها؛ فقد انتقد مغردون من قبل تصويره لوالدته أثناء تقديمه لها سيارة BMW وقصرًا وأرضًا مساحتها 9 آلاف متر. واصفين ذلك بالتشهير، والتباهي.

وقد أقدم المطيري على إرضاء والدته في ذلك الوقت بعد أن زوج والده لفتاة من أذربيجان قبل أيام قليلة، حيث نشر عبد الرحمن مقطع فيديو وهو يقبّل رأس والدته ويوثق فيه الهدايا، معلقًا: أرض مساحتها حوالي 9 آلاف كلها لك ابني قصرك وبيتك وحدائق ومزارع وجنات.

وأضاف: : “هذه أرضك وهذا قصرك تم تصميمه وجاهز، فيما ردت عليه والدته عبر مقطع الفيديو قائلة: ”والله ما قصرت زوجت أبوك وراضيتني”.