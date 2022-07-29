تبدأ منظومة جدارة في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية، عبر منصة مسار اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم.

الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

وأعلنت وزارة التعليم بالأمس، فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم صباح يوم الأحد المقبل الموافق 31 يوليو الجاري بدءًا من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثانية عشرة من صباح الأحد 7 أغسطس المقبل. وأشارت وزارة التعليم إلى أن نتائج التقديم ستكون يوم السبت 13 أغسطس.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

وعند الرغبة في التسجيل فعليك ابتاع هذه الخطوات للتقديم على الوظائف التعليمية.

1- التسجيل في برنامج جدارة (منصة مسار) عبر مسح الكود على الموضوع أدناه.

2- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.

3- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئيًا)، ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.

4- حضور المقابلة الشخصية في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.

5- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.

6- صدور قرار التعيين وتاريخ المباشرة بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.

أهداف الوظائف التعليمية

وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.