أصبح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، قريبًا من الانتقال لصفوف إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2022.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي، شوهد يغادر مقر نادي إنتر ميلان.

إنتر ميلان يُنقذ مسيرة عثمان ديمبيلي:

اللاعب الفرنسي لا يحبذ البقاء في برشلونة، بعد اقتراب البارشا من ضم البرازيلي رافينيا لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ديمبيلي عانى مؤخرًا من عدم اللعب مع برشلونة بصورة منتظمة ويرغب في الانتقال لإنتر ميلان للعب بصورة أساسية.

وكان ديمبيلي انضم لصفوف نادي برشلونة في صيف 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو لكن كثرة الإصابات جعلت اللاعب الفرنسي يبتعد كثيرًا عن مباريات البارشا.