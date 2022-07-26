تميّزت هجن نجران في صدارة 5 أشواط من بين 14 شوطاً في رابع أيام سباقات المفاريد خلال الفترة الصباحية ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، حيث فازت “حمية” في الشوط الاول و “جلمود” في الشوط الثاني و “راهية” في الشوط التاسع، لمالكها هادي بن صالح اليامي، إضافة لفوز “مبشره” لـ مانع بن فرج آل رزق، بالمركز الأول في الشوط الخامس، وانتزع “مساح” لـ سعيدان هادي آل رزق صدارة الشوط الثاني.

لقب الأسرع

وانتزعت “عجايب” لـ جابر مسفر العجمي، لقب الأسرع في وصول خط النهاية بتوقيت قياسي عند 3:01.785 محققة المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث عشر فئة البكار. وجاءت بقية النتائج في الأشواط الأخرى كالتالي، “العزوم” لـ فلاح جلوي العجمي، و”صايب” لـ محمد حمد المري، و”كيف” لـ خالد عبدالله الشمري، ثم “سمحه” لـ عواد نجم العطوي، و”العنيد” لـ عايد حماد الفايدي، و”رهايب ” لـ رميح راضي الشمري، ثم”نجم” لـ علوش راجس الدوسري، وأخيراً فاز “مزاح” لـ صالح راشد النابت بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع عشر.