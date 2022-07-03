أعلنت شركة وسط جدة للتطوير قبل قليل أن عقد رعايتها مع الأهلي لن يتم إلغاؤه رغم هبوط الراقي لـ دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لـ شركة وسط جدة عبر “تويتر” : “حرصًا على تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي، تم عقد اجتماعات بين شركة وسط جدة والمسؤولين في الناديين لبحث سبل التعاون والخطط المستقبلية لكل من الناديين خلال الموسم المقبل”.

الدوري السعودي خسر 98 مليون ريال بسبب الراقي!

يذكر أن برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قال إن هبوط الراقي لـ دوري يلو تسبب في خسارة الدوري السعودي لـ 25 مليون يورو من قيمته التسويقية أي ما يقرب من 98 مليون ريال.

ويتواجد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول في قائمة أكثر دوري آسيوي له قيمة تسويقية عالية بقيمة 331 مليون يورو، بفارق 41 مليون يورو عن الدوري الياباني، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الدوري الإماراتي، في المركز الثالث بـ216 مليون يورو.