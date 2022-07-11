كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب نادي ريال سوسيداد الإسباني رفض الانتقال لنادي النصر في صيف العام الحالي.

وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر طلب من إدارة مسلي آل معمر التحرك لضم يانوزاي، لكن صحيفة AS الإسبانية كشفت أن اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي صاحب الـ25 سنة رفض عرض النصر.

النصر يحسم أول صفقة له

يذكر أن أصفر الرياض كان نجح في التعاقد مع الإيفواري غيسلان كونان قادمًا من نادي ريمس الفرنسي، ولايزال أصفر الرياض يحاول حاليًا التعاقد مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

وكان النصر أنهى كافة الإجراءات لنيل شهادة الكفاءة المالية بعدما قام بدفع كل الديون التي عليه.