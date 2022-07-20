يحظى نجم فريق مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي جيسي لينجارد العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيسي لينجارد يتلقى أكثر عرض

وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إلى أن جيسي لينجارد لديه عرضان من الشرق الأوسط، العرض الأول من السعودية والعرض الثاني من الإمارات.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت تلقي جيسي لينجارد عرضًا سعوديًا من أحد الأندية السعودية مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين دولار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورحل لينجارد صاحب الـ29 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد نهاية عقده، ورفض كافة محاولات التجديد له، ليكون متاحًا في صفقة مجانية، ما يسهل المفاوضات معه.

عرض سعودي لكريستيانو رونالدو

ويُعد اللاعب الإنجليزي ليس الأول الذي يتلقى عرضًا سعوديًا، حيث تلقى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو ضخمًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).