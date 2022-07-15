يبدو أن اللاعب البرازيلي ميشايل نجم نادي الهلال أصبح قريبًا من مغادرة أزرق الرياض في صيف 2022.

وقال الصحفي رودي جاليتي: إن نادي بوتافوجو البرازيلي قدم عرضًا لـ الهلال قدره 5 ملايين يورو لضم اللاعب البرازيلي.

ميشايل يريد العودة لـ البرازيل:

وقال موقع Bolavip البرازيلي بوقت سابق في مفاجأة مدوية: إن اللاعب البرازيلي قرر عدم شراء تذكرة العودة إلى السعودية مفضلًا البقاء في البرازيل والانضمام لأحد الأندية البرازيلية بالفترة المقبلة، بجانب أن وكيل أعماله يرغب في إيجاد عرض له من نادٍ برازيلي بالفترة القادمة.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 سنة كان انضم إلى أزرق الرياض في يناير الماضي قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

وعانى ميشايل في فترة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ولمدة شهر من عدم المشاركة بصورة أساسية مع الهلال.

إقالة جارديم وتعيين المدرب رامون دياز أنقذ مسيرة لاعب فلامنجو السابق مع الهلال حيث شارك اللاعب بصورة شبه أساسية، وتألق في مباريات مهمة مثل مواجهة الاتحاد في جدة، حيث سجل هدفين في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا في مباراة الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين يوم 27 يونيو الماضي.