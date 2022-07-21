تخطط المملكة لتنظيم عدد من العروض الترويجية في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث تسعى لإقناع شركات الشحن مثل أمازون، وعلي بابا غروب، ودي إتش إل، التابعة لشركة Deutsche Post AG للمساعدة في توسيع نطاق عمليات الشحن الجوي والتوزيع.

شراكات لأنشطة الشحن:

من جانبه، قال نائب رئيس الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد فهد الخريسي، في مقابلة مع “بلومبرغ”، إن السعودية ستدعو شركات الشحن الخاصة لإقامة شراكات لأنشطة الشحن والتخزين مع المملكة، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

رفع كمية الشحن:

ويهدف الاندفاع نحو الشحن الجوي والخدمات اللوجستية إلى رفع كمية الشحن التي يتم التعامل معها إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول نهاية العقد كجزء من خطة بقيمة 100 مليار دولار لتوسيع حجم قطاع الطيران بما يتماشى مع استراتيجية المملكة رؤية 2030.

وقال الخريسي في معرض فارنبورو الدولي للطيران جنوب غربي لندن، إن المملكة تعمل على توسيع البنية التحتية لمطاراتها وإنشاء شركة طيران جديدة للركاب في العاصمة السعودية الرياض، والتي “تتقدم بشكل جيد للغاية”.

وكجزء من الخطة، تتطلع الهيئة العامة للطيران المدني إلى التنسيق مع شركات النقل للتأكد من أن “الصورة العامة تبدو منطقية”.