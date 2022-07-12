لم تكد الكويت تفيق من صدم قتل أم لطفلها وإخفاء الجثة 3 أشهر في منزلها، والتي تكشفت ملامحها أول أمس إلا واستيقظت اليوم على جريمة قتل جديدة.

فقد أقدم عسكري كويتي على قتل زميله في العمل بثلاث طلقات من سلاحه الحكومي وقام بالهرب من الموقع لكنه سلم نفسه إلى الجهات الأمنية في وقت لاحق.

تفاصيل قتل عسكري لزميله

وبحسب صحيفة المجلس الكويتية فقد أكد القاتل أن المقتول كان يتنمر عليه بشكل مستمر ويستهزئ به في العمل. وأفادت الصحيفة أن الضحية توفي على الحال بعدما أطلق عليه زميله 3 رصاصات من سلاح كلاشينكوف إحداهم بالرأس واثنتين بالصدر.

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني القول :إن بلاغًا ورد عن وقوع جريمة قتل في أحد المعسكرات بمحافظة العاصمة وعندما حضر رجال الإسعاف تبين أن العسكري وهو مواطن قد توفي نتيجة إصابته بطلق ناري، فيما هرب الجاني من الموقع وقام بتسليم نفسه إلى رجال الداخلية.

اعترافات قاتلة ابنها في الكويت

يذكر أن أم الطفل صقر نايف المطيري الذي أبلغت عن اختفائه قبل أسبوع ليتضح أنها قتلته في فبراير الماضي اعترفت بأنها قتلت ابنها لأنه كان “وايد شيطان”، بحسب قولها، واعتادت ضربه بالتعاون مع أخيه الأكبر موضحة أن الولد توفي في أواخر شهر فبراير، وتركت جثته داخل المنزل قرابة ثلاثة أشهر، وتحديداً حتى نهاية مايو الفائت.