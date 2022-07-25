رأى وكيل وزارة الصحة، عبدالله عسيري، أن هناك بطئًا في إيجاد لقاحات جديدة مضادة لجدري القرود.

جدري القرود:

وتابع عسيري، خلال مداخلة إلى قناة العربية، أن هناك لجنة استشارية مستقلة في منظمة الصحة العالمية تعقد بطلب من مدير المنظمة حال وجود حدث قد يؤثر على الصحة العامة.

وأضاف أن تلك اللجنة اجتمعت قبل شهر وأجمعت على أن جدي القرود لا يمثل طارئة صحية، ثم اجتمعت بعد زيادة الحالات ولم تتوصل إلى قرار بعد انقسام بشأن المرض.

تراخٍ من بعض الدول:

ولفت إلى أن هناك تراخيًا من بعض الدول في رصد الحالات وتتبع المخالطين واكتشاف اللقاحات والأدوية والاعتماد على أدوية قديمة، وهو ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية التي رغبت في رفع درجة الاستعداد وأعلنت جدري القرود طارئة صحية خلال الفترة الماضية.