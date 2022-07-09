أكد وكيل وزارة الصحة، عبدالله عسيري، أنه لم يتم تسجيل أي أمراض أو أوبئة تؤثر على صحة الحجاج بشكل عام، فيما تم تسجيل حالات خفيفة جدًّا ومتوقعة من الأمراض الوبائية مثل بعض الإصابات البسيطة بكورونا والنزلات المعوية.

أمراض وبائية:

وقال وكيل وزارة الصحة لقناة العربية: إن وزارة الصحة استهدفت مجموعة من الأمراض الوبائية، من أهمها كورونا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإنفلونزا والنزلات المعوية والحميات، ولم يتم تسجيل سوى حالات بسيطة جدًّا ومتوقعة مثل بعض الإصابات البسيطة بكورونا والنزلات المعوية.

9 عمليات قلب مفتوح:

وتابع أنه تم منذ بدء موسم الحج وحتى اليوم السبت، إجراء أكثر من 9 عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 155 عملية قسطرة قلبية للحجاج.

وأضاف عسيري، أنه تم إجراء أكثر من 10 عمليات مناظير للجهاز الهضمي، و345 عملية غسيل كلى، بالإضافة إلى حالات الإجراءات الطبية العادية التي تقدم للحجاج.

ولفت إلى أن حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها كانت حالات بسيطة ومتفرقة، وتم التعامل معها في المواقع دون الحاجة للتحويل إلى المستشفيات. وتم التحقق من مصدر المشكلة التي تسببت في حالة التسمم الغذائي، والتعامل معها.