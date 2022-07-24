تتميز منطقة عسير بموقع فريد وتنوع طبيعي وثقافي، يجعلها من أجمل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة العربية، حيث تزهو بروعة طبيعتها ومعالمها التراثية والتاريخية، التي تجعلها خزينة للطبيعة الساحرة، والتراث الإنساني العريق.

وتنعم منطقة عسير بمناظر الجبال والسهول والشواطئ، إلى جانب العديد من المناطق التاريخية والوجهات الترفيهية الملائمة لأروع الرحلات العائلية.

أبرز معالم عسير

ومن أبرز معالم عسير التي تحتضنها جبالها الخضراء، تبرز قرية رجال ألمع، التي ما زالت، رغم مرور مئات السنين، تحتفظ بجمالها المُبهر في أبراجها المشيدة والمرصَّعة بحجر الكوارتز الأبيض، ونقوشها التراثية الفنية، ما جعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وتحتوي قرية رجال ألمع على نماذج فريدة من القصور المبنية بالحجارة، يرتفع بعضها لعلوٍ يصل إلى ثمانية أدوار، وفيها القصر التراثي لذي جُهز ليكون متحفاً للحفاظ على تُراث القرية العريق. ويمكن التمتع بمشاهدتها من خلال النزول عبر “التلفريك” من السودة إلى رجال ألمع ثم الانتقال بالباص السياحي إلى مقر القرية، وتناول أشهى الأطباق في مطاعمها ذات الإطلالة الخلابة، على وديان عسير الخضراء.

المعالم الأثرية الفريدة

وتتميز عسير بتعدد المعالم الأثرية التي تعزز من قيمتها كواجهة سياحية مهمة، حيث تضم العديد من القلاع الأثرية والتاريخية التي تنتشر في أماكن متعددة، ومن ذلك قلعة شمسان، وكذلك يجد السائح فيها العديد من الأماكن التاريخية، ما بين متحف ألمع للتراث، وقصر آل أبو سراح، وقرية طبب التاريخية (قصور آل المتحمي)، وقرية الحبلة التي يمكن الوصول إليها بالعربات المُعلقة (التلفريك).

وهناك الأسواق الشعبية التي تجذب أهالي المنطقة والزائرين، وأبرزها سوق الثلاثاء الشعبي، أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة أبها جنوب، ويعد من أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة، ويتميز السوق بحضور قوي في المنتجات الشعبية.

ويمكن للزوار تنظيم زياراتهم السياحية إلى منطقة عسير واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة، من خلال منصات (روح السعودية) «visitsaudi.com»، التي تعرض كافة الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، كما توفر (روح السعودية) للسياح والزوار كافة المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بالسائح من خلال الاتصال بالرقم (930).