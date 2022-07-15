من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة عصر هذا اليوم الجمعة، وسيلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | موفدة #الإخبارية إيمان شيخين: سيصل الرئيس الأميركي إلى جدة عصر هذا اليوم وسيلتقي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit pic.twitter.com/nHQqE7WRMp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

مباحثات ثنائية

وستتناول جلسة المباحثات خلال الزيارة، أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة والعالم. وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي سيلتقي ولي العهد في اجتماع ثنائي في جدة.

جدة تتأهب لاستقبال بايدن

يذكر أن محافظة جدة استعدت منذ وقت مبكر، لزيارة ضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدًا الجمعة. ومن المقرر أن يزور جو بايدن، السعودية غدًا وهي أول دولة عربية وإسلامية يزورها منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام ونصف.