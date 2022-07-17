تتزايد شدة موجات الحر؛ ويزداد الإقبال على العصائر والمشروبات الباردة، التي في كثير من الأحيان تحتوي على كميات كبيرة من السكر، فتسبب الأذى لا سيما عند مرضى السكر. وأوضحت دراسة حديثة نشرها موقع إكسبرس، أن عصير الرمان يمكن أن يساهم في تخفيض نسبة السكر في الدم.

وقامت الدراسة بالاختبار على 21 شخصًا قاموا بشرب الماء بشكل عشوائي وعصير الرمان، في وقت كما شربوا الماء وعصيرًا آخر يحتوي على نفس كميات السكر الموجودة في الرمان.

وبتحليل مستويات السكر في الدم تبين أن شرب الرمان ساهم في تخفيض نسب السكر في الدم أكثر من المشروبات العادية.

وخلص البحث إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان من المحتمل أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.

فوائد الرمان

يذكر أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأشياء الجيدة غنية بمضادات الأكسدة.

وتشير النظريات الصحية إلى مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين.

مضادات الأكسدة

وفي وقت سابق؛ أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري مفهوم مضادات الأكسدة، وسبل الحصول عليها طبيعيًّا ومدى تأثيرها على الجسم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “المواد الصحية بالغذاء كثيرة وأهمها لاستدامة الصحة هي مضادات الأكسدة”.

وتابع: “لكي نفهم مصطلح (مضاد أكسدة) فهي المواد الصحية التي تقهر وتمنع التحولات الخلوية الضارة وتمنع بعض الأمراض بإذن الله وتصطاد ما يسمى الجذور الحرة free radicals التي غالبًا تلتصق بالخلايا وتسبب بعض الأمراض”.