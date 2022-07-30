أفرجت السلطات المصرية عن الفنان طارق النهري، بعفو رئاسي، بعد إدانته في قضايا شغب وتخريب وعنف.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا مساء أمس الجمعة، بعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وشملت قائمة العفو: هشام فؤاد محمد عبدالحليم، وقاسم أشرف قاسم، وأحمد وسمير عبدالحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر.

تورط طارق النهري:

وكان الفنان المصري طارق النهري قد تورط في قضية أحداث مجلس الوزراء عام 2011، وأدين بمقاومة السلطات، وبالحريق العمد وبإتلاف وتخريب ممتلكات عامة.

وقال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي: “القرار أثلج صدور كافة الممثلين وجموع فناني مصر، والنهري طيب وخدوم، وسيعود لممارسة نشاطه الفني”.

من هو طارق النهري؟

يذكر أن طارق النهري من مواليد العام 1952، وتخرج في كلية التجارة جامعة أسيوط، ثم التحق بالمعهد العالي وتخرج فيه في العام 1978.

وبدأ حياته المهنية بالتمثيل في التلفزيون، ثم قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدد من الأفلام.

كما شارك في عدد من الأفلام؛ منها: الكرنك، والمليونيرة النشالة، والطريق إلى إيلات، والشوارع الخلفية.