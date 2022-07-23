شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عفو مواطنين لوجه الله دون مقابل، وصلحًا قبليًا لخلاف استمر عشرات السنين، وذلك في المجلس العام بديوان الإمارة.

#فيديو || في المجلس العام بديوان الإمارة واستجابة لشفاعة سموه: الأمير #تركي_بن_طلال يشهد عفو مواطنين لوجه الله دون مقابل، وصلحًا قبليًا لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوص برجال ألمع. pic.twitter.com/uipFxcMqUf — إمارة منطقة عسير (@emartasir) July 23, 2022

عفو المواطنين

ونشرت إمارة منطقة عسير مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، يرصد اللقاء وما شهده الأمير تركي بن طلال من عفو للمواطنين.

وأعلن أولياء الدم العفو عن قاتل والدهم الراحل نبيل بن محمد العدواني، كما تنازل المواطن حسين بن سعد الشهراني عن حقه في قاتل ابنه الوحيد وذلك استجابة لشفاعة الأمير، مؤكدًا أنه عفا عنه لوجه الله تعالى.

إشادة أمير عسير

وأثنى الأمير تركي بن طلال على ما قام به المواطنون من تنازل قائلا: “موقفكم هذا نرفع فيه رؤوسنا كلنا.. بيض الله وجوهكم”.

كما تضمن اللقاء عقد صلح قبلي لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوض برجال ألمع، إذ أكد الأمير أن هذا الصلح يشيع الفرح بين كل قبائل المنطقة.

وقال الأمير تركي: “خطوتكم دي تفرح شهران، وبن حجر وبني شهر وبني الأسمر وبني الأحمر وتفرح القبائل كلها”.