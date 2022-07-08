يبدو أن أزمة النصر ونادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في طريقها للحسم بعد فترة طويلة من الانتظار.

حمدالله يرفض الحلول الودية

وكان المهاجم المغربي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما فسخت إدارة النصر عقده رسميًا، لسبب قانوني مشروع حسبما أكد العالمي آنذاك.

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر “تويتر”: “عبدالرزاق حمدالله رفض جميع المحاولات والمساعي من أجل حل المشكلة بشكل ودي بينه وبين ناديه السابق، اللاعب سيكسب القضية لصالحة وستقع غرامات وعقوبات على ناديه السابق”.

سبب الأزمة

ويوجد العديد من القضايا بين الطرفين، حيث يُطالب النصر بمبلغ 9.5 مليون يورو المتبقي من عقد حمدالله في الموسم الماضي، بجانب تعويض يُقدر بـ5.5 مليون يورو، فيما طالب اللاعب بـ 8.8 مليون يورو تُمثل مكافآت والمتبقي من عقده.

كما تقدمت إدارة النصر بشكوى أخرى تُعرف بـ”التسجيلات”، وأكدت أن الاتحاد وحامد البلوي حرضا وتفاوضا مع المهاجم المغربي أثناء تعاقده مع العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).