علق الإعلامي عمرو أديب على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

رد بقوة:

وأكد أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن ولي العهد رد بكل بقوة على ما عكفت الولايات المتحدة على إذاعته خلال عامين مضيا.

وأضاف عمرو أديب: “الأمير محمد بن سلمان جلس وأعطى بايدن درسًا كبيرًا، وقاله له إذا كنت عاوز الحساب تعالى نتحاسب”.

وأكد عمرو أديب، أن محمد بن سلمان قال للرئيس الأمريكي ما يتمنى كل عربي أن يقوله، معقبًا: “ما قاله ورد به ولي العهد نتاج تعليم من والده الملك سلمان”.

وأشار عمرو أديب إلى أن ولي العهد عدد لـ جو بايدن القضايا التي تكيل فيها أمريكا بمكيالين.