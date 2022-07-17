بات السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي بعد نهاية موسم 2021/2022.

وكان الراقي هبط لـ دوري يلو بعد التعادل مع الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ناديان راغبان في ضم عمر السومة

وذكرت تقارير إعلامية أن السومة قد ينتقل للدوري الإماراتي وبالتحديد لنادي الجزيرة الإماراتي، حيث سيتنافس مع القادسية الكويتي لضم نجم الأهلي.

الكوارث الإدارية والفنية التي مرّ بها الفريق الأهلاوي، ستدفع السومة للرحيل ليكون السبب الأول والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات سواء كان في السعودية أو خارج الدوري السعودي.

كذلك تقدم السومة في العمر ووصوله إلى سن الـ33 حيث يريد التتويج بأي بطولة قبل اعتزال كرة القدم، بجانب الابتعاد عن الأجواء غير الجيدة في الراقي وهذا هو السبب الثاني.