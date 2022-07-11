أسهمت عملية قلب مفتوح -تكللت بالنجاح- في إنقاذ حياة حاج إيراني تعرض لأزمة صحية طارئة، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية له.

عملية قلب مفتوح لحاج إيراني تكللت بالنجاح، ضمن جهود الصحة #السعودية في تقديم الرعاية الطبية لضيوف الرحمن #العربية_في_الحج@h_alsufayan pic.twitter.com/daU7Q5SmnA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 11, 2022

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة والخدمات المختلفة المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

إنقاذ رئيس البعثة الطبية الإيرانية

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت بفضل الله من إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رضا غلام رضا رفعتياني، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

وقالت الوزارة إن رفعتي، البالغ من العمر 60 سنة، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة، أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبدالله.