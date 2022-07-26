أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة إلى عوالق ترابية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحناكية، والرياس، والعيص، والمدينة المنورة، ومهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.





عوالق ترابية على مكة

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة مكة المكرمة إلى عوالق ترابية، تتدنى على إثرها مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالعوالق كل من: الحموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وجدة، وخليص، ورابغ.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



طقس اليوم

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية الى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة.

كما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.