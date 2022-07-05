أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لعوالق ترابية ونشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة هي: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لعوالق ترابية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



كما تتأثر كل من: المجاردة، وبارق، ورجال المع، ومحايل؛ بعوالق ترابية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التأثير بالظواهر المذكورة حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.