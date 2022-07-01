أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لاستمرار العوالق الترابية، ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، وونجران، ويدمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت.

عوالق ترابية بجازان:

كما تتأثر منطقة جازان بـ العوالق الترابية وتدني مستويات الرؤية الأفقية على عدد من المدن.

وتتأثر بالعوالق الترابية كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان.

كما تستمر حالة العوالق الترابية حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.