أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لاستمرار العوالق الترابية، ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.
وأوضح أن المن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، وونجران، ويدمة.
وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت.
عوالق ترابية بجازان:
كما تتأثر منطقة جازان بـ العوالق الترابية وتدني مستويات الرؤية الأفقية على عدد من المدن.
وتتأثر بالعوالق الترابية كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان.
كما تستمر حالة العوالق الترابية حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
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