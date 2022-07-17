أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لعوالق ترابية، تؤدي لانعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن مدينة العقيق تتأثر بالتنبيه المذكور حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.



عوالق ترابية على عسير:

كما نبه إلى تأثر منطقة عسير بعوالق ترابية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر كل من: البرك والقامة بالتنبيه المذكور.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة على مكة المكرمة:

كما تتأثر منطقة مكة المكرمة باستمرار حالة العوالق الترابية، حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الاحد.

وتتأثر بالعوالق الترابية المذكورة مدينة العرضيات.

أمطار على الباحة:

وفي مدن أخرى من الباحة تستمر الأمطار الرعدية ونشاط الرياح حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وتتأثر بالحالة الجوية المذكورة كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشى، وبني حسن.

أمطار على جازان:

وفي وقت سابق؛ نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.