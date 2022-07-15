أعلنت كل من السلطات الجزائرية والتونسية، فتح حدودهما البرية بعد إغلاق دام لأكثر من عامين؛ في إطار الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعلان القرار:

وقد أعلن رئيسا البلدين، عبدالمجيد تبون وقيس سعيّد، القرار في 5 يوليو الجاري بالعاصمة الجزائرية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر والتي حضرها سعيد.

وفي صباح اليوم، عادت الحركة في معبر ملولة أم الطبول، من الجانب الجزائري وهو من أبرز المعابر التسعة الرابطة بين الجارتين.

وأكدت وسائل إعلامية أن الحركة عادت للمكان منذ منتصف ليل الخميس الجمعة، ومئات الأشخاص من البلدين قد عبروا الحدود حسب أرقام أفادت بها الجمارك التونسية.

وتتوقع السلطات التونسية قدوم نحو مليون ونصف المليون جزائري على امتداد موسم الصيف، غالبيتهم لأجل السياحة أو العلاج، فضلًا عن الأمور العائلية.