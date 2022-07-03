توقفت اليوم الأحد، حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي، إثر عاصفة ترابية ضربت العراق.

وقال مطار بغداد الدولي في بيان صادر عنه: “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لجميع مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م”.

عودة حركة الملاحة

وعقب التوقف المؤقت، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عودة حركة الملاحة وتسيير الرحلات الجوية.

وذكرت الإدارة في بيان جديد أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها، فضلا عن انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 600 م، وذلك بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار”.

موجات متتابعة من العواصف الترابية

وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، عاصفة ترابية، غطى غبارها سماء المدينة، وتسببت بشبه انعدام للرؤية على الطرق الرئيسة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن بغداد تشهد طقسًا حارًا وصلت فيه الحرارة إلى 45 درجة مئوية، فضلا عن هبوب رياح نشطة تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن.

ومنذ بداية حلول فصل الصيف، يشهد العراق موجات متتابعة من العواصف الترابية، تتركز في العاصمة ومحافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان وعدد من المحافظات الجنوبية، مسببة بذلك حالات اختناق كثيرة.