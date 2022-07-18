أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس ماربورغ الشبيه بإيبولا في غانا، بعدما أكدت الفحوص إصابة شخصين بالفيروس تأكدت وفاتهما في وقت لاحق.

تفشي فيروس ماربورغ بغانا

وذكرت غانا، أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ في البلاد، بعد أن أكد مختبر تابع لمنظمة الصحة العالمية النتائج السابقة.

وأظهر تحليل أولي لعينات اثنين من المرضى في منطقة أشانتي جنوب غانا، توفي كلاهما ولم يكن بينهما صلة، إصابتهما بالفيروس، وذلك بعد إرسال العينات إلى معهد باستور في داكار بالسنغال للتأكد التام من إصابتهما حيث ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

وعلى إثره، أصدرت هيئة الصحة في غانا بيانًا قالت فيه إن “مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج”.

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم “أكثر من 90 مخالطًا”، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

حشد الموارد للاستجابة

من جانبه، قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا: “لقد استجابت السلطات الصحية بسرعة، وبدأت في الاستعداد لتفشي محتمل. هذا جيد لأنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، يمكن لماربورغ أن يخرج عن السيطرة بسهولة.

وأضاف مويتي أن منظمة الصحة العالمية تعمل على الأرض لدعم السلطات الصحية والآن بعد الإعلان عن تفشي المرض، فهي تحشد المزيد من الموارد للاستجابة.

ما هو فيروس ماربورغ

وينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس عائلة إيبولا، وهو حمى نزفية شديدة العدوى، وقد تفشى في السابق بأفريقيا في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وكان هناك 12 تفشيا لفيروس ماربورغ منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.

فيما سجلت غينيا حالة واحدة مصابة بالفيروس، وتم الإعلان عنها في 16 سبتمبر 2021، ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

أعراض فيروس ماربورغ

وتشمل أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الوفاة جراء الإصابة بفيروس ماربورغ تتراوح بين 24 و90% في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.