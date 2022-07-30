أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

انطلاق المزاد

وقالت إدارة المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق بدءاً من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، حيث يمكن الراغبين في شراء اللوحات المشاركة إلكترونيًا.

طريقة الوصول للمزاد

وفيما يتعلق بطريقة الوصول للخدمة، كشفت إدارة المرور في إنفوجراف أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.