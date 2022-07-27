řعاد الحديث مجددًا بشأن قضية غسيل أموال المشاهير والتي عرفت في وقت سابق إعلاميًا بـ”غسيل المشاهير” والتي فجرتها الكويت، خاصة مع ظهور ثراء فاحش لبعض مشاهير الفن والسوشيال ميديا، وتضخم أرصدتهم البنكية، والاشتباه في تورطهم في قضايا غسيل أموال.

أموال ضخمة

وتفاعل مغردون بالمملكة والخليج مع الوسم الذي تم تدشينه بعنوان “غسيل المشاهير”، متساءلين فيه عن هذه الأموال الضخمة التي يمتلكها مشاهير السوشيال ميديا وجهتها المجهولة.

وقال أحد المغردين: “غسيل المشاهير وبذات الفاشنيستات يجب تحويلها للنيابة العامة وزجهم بالسجون ومصادرة أموالهم المحرمة”، فيما أكد آخر أن موضوع الثراء الفاحش لمشاهير السوشيال ميديا زاد عن حده خاصة أنهم يقدمون محتوى غير هادف أو نافع للمجتمع.

وطالب آخر بوضع رقابة على أموال المشاهير، خاصة أنهم أصبحوا الآن يرسلونها إلى الخارج حتى لا يتم محاسبتهم عن هذه الثروة ومن أين جاءت؟”.

فتح الملف واجب وطني

بينما ذكر أحد المغردين من الكويت، أن فتح ملف غسيل المشاهير ومحاسبتهم يعد واجبًا وطنيًا، حيث تكون هذه الأموال مجهولة المصدر ويتم غسلها وإدخالها عن طريق المشاهير، غير مراعين لجسامة الخطر على الوطن والمواطن.

فيما أكدت مغردة خلال مناقشة على الوسم، أن المملكة العربية السعودية تضع قوانين على المشاهير، حيث تقف لهم وزارة الإعلام والتجارة بالمرصاد.

قضية غسيل المشاهير

يذكر أنه في عام 2020، أعلن النائب العام في الكويت التحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات بسبب تضخم ثرواتهم.