أبدى مواطنون استياءهم من بعض الإعلانات التي يتم بثها على موقع يوتيوب، حيث تظهر كفاصل إعلاني أثناء عرض المقاطع أو فيديوهات البث المباشر وتحتوي بعضها على مشاهد لا تناسب المجتمع.

إعلانات اليوتيوب غير مناسبة:

وأكد معلقون أن يوتيوب ضخ خلال الفترة الأخيرة العديد من الإعلانات غير المناسبة والتي تثير علامات تعجب حول المعلنين الذين يتعاملون مع شبكة الفيديوهات الأشهر عالميًا، متعجبين من ظهور إعلانات عديدة مخلة أو مقاطع رقص وغناء لمطربين ومطربات لم يسمع عنهم أحد ولكنهم يعتمدون على الإثارة لنيل الشهرة.

وطالب مواطنون بوضع حد لتلك الإعلانات لأنها لا تناسب الكبار والصغار على حد سواء وتتعارض مع القيم المجتمعية والأخلاقية، مشددين على ضرورة حماية الفئات العمرية الأقل سنًا من تلك المشاهد.

تقنيون ينصحون:

ووجه تقنيون بعض النصائح للحد من ظهور إعلانات اليوتيوب غير المناسبة، حيث يمكن تحميل يوتيوب فانسيد في قوقل بديلًا للأصلي ليعمل في خلفية الجوال بدون إعلانات، حيث يتم تشغيل الفيديو والجهاز مقفل.

أما لو كان الهاتف من ماركة آيفون فيمكن تحميل video lite وهو برنامج يمكن من خلاله متابعة يوتيوب بدون إعلانات ويتم تشغيل الفيديو أيضًا والجهاز مقفل.

الإبلاغ عن الإعلانات:

كما طالب تقنيون بعمل إبلاغ بالإعلانات غير المناسبة التي قد تظهر بالفيديوهات، وذلك يكون عبر الضغط على علامة بها ثلاث نقاط فوق بعضها البعض ثم اختيار “لماذا هذا الإعلان” والإبلاغ.