يُخيم الغموض على مصير النجم المغربي أشرف بن شرقي في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد رحيله عن نادي الزمالك المصري.

الأندية تتصارع لضم أشرف بن شرقي

وكان أشرف بن شرقي قد رحل مؤخرًا عن نادي الزمالك مؤخرًا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019.

ولم يستقر أشرف بن شرقي على وجهته الجديد في الموسم المقبل حتى الآن، حيث أكدت تقارير اقترابه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة نادي الاتحاد، قبل أن تتردد أنباء عن دخول الاتفاق في مفاوضات معه.

وأشار تقارير مؤخرًا أن نادي الريان القطري في طريقه لحسم صفقة بن شرقي قريبًا، كما ارتبط اسمه بالنادي الأهلي المصري، في الوقت الذي أكد فيه الإعلامي خالد الغندور أن اللاعب اقترب من الدوري الإماراتي.

مسيرة من التألق

ويملك ابن شرقي مسيرة مميزة، ما دفع جماهير أكثر من ناد للمطالبة بالتعاقد معه خاصة أنه سيوقع في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).