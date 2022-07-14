غضب بعض الجماهير من غياب 4 لاعبين عن التشكيل المثالي لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

وكان التشكيل المثالي للبطولة بعد نهاية الموسم جاء مكونًا من: “فلاديمير حراس الفيحاء، متعب الحربي، أحمد حجازي، سامي الخيبري، مهند الشنقيطي، سالم الدوسري، نعيم سليتي، كريستيان كويفا، رومارينيو، أوديون إيغالو، تاليسكا”.

وأبدت بعض من جماهير أندية الشباب والنصر والهلال عدم رضاها على غياب الأرجنتيني إيفر بانيجا وسعود عبدالحميد والمدافع عبدالإله العمري وسلطان الغنام عن التشكيلة.

ترتيب دوري المحترفين بعد موسم 2021/ 2022:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.