دخل نادي الباطن في ورطة؛ وذلك بسبب لاعبه الأنجولي فابيو أبرو الذي وقع لنادي خورفكان الإماراتي.

وكان نادي الباطن قرر تمديد عقد اللاعب الأنجولي رغم توقيعه لنادي خورفكان.

كواليس مشكلة فابيو أبرو والباطن:

وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الفيفا يرسل للاتحاد الإماراتي البطاقة الدولية للاعب الباطن أبرو”.

وأضاف الشيخي: “أيضًا قيّد الفيفا بالفعل دعوى جديدة ضد الباطن، هذه المرة من آبرو الذي يطالب بمستحقات متأخرة (منها حوافز)”.

وكان ناصر الهويدي، رئيس الباطن، أكد في تصريحات صحفية أن اتحاد القدم السعودي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب الأنجولي لنادي خورفكان؛ كونه مرتبطًا بعقد مع الباطن.

وأكد أنه في حال لم ينضم فابيو أبرو لتدريبات الباطن، فسوف يرسل النادي خطابًا إلى الفيفا من أجل معاقبته.