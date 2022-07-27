وقَّع مصرف الراجحي مع جمعية تنمية قدرات خريجي الثانوية (عاضد) اتفاقية سيتم بموجبها إشراف الجمعية بشكل كامل على تنفيذ ومتابعة “برنامج المصرف لرعاية الأيتام التعليمي” وذلك من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية التي تساعد الطلاب من الجنسين على إتمام دراستهم الجامعية وفق ميولهم المهنية وحسب متطلبات سوق العمل.

من جانبه عبَّر الفنان فايز المالكي سفير الإنسانية عن شكر القائمين على هذه المبادرة حيث قال في تغريدة له عبر تويتر:”

شكرهم حق وواجب .. عمل مميز يخدم فئة غالية علينا. المصرف يمثل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية نشكرهم ونرجو منهم المزيد وندعو لقيادته بالتوفيق”.

أهداف اتفاقية مصرف الراجحي وعاضد

وستتولى الجمعية مساعدة طلاب وطالبات البرنامج في اختيار التخصص المتناسب مع قدراتهم العلمية وميولهم المهنية، ثم متابعة عملية اكتمال التحاقهم بالتخصصات المناسبة لهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم لحين تخرجهم.

رعاية الأيتام التعليمي

وكان مصرف الراجحي قد وقع في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي اتفاق “برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي” والذي سيتم بموجبه تكفل المصرف بالحاق المستفيدين من البرنامج في أفضل الجامعات الأهلية على مستوى المملكة لمرحلة البكالوريوس وسيتكفل بالرسوم الدراسية فيها لجميع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة الذين لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية.

ويعد “برنامج مصرف الراجحي لرعاية الايتام التعليمي” أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة اذ ستشمل جميع الايتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة وتعتبر ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف الاستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي المبادرة بهذا البرنامج دعمًا لمسيرة العمل الخيري الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله حيث شهد القطاع الخيري إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي.