أعلنت الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444هــ، في جميع أقسامها العلمية.

إجراءات التسجيل:

وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًّا عبر الرابط المخصص للتسجيل، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ إلى يوم الأربعاء 12 محرم 1444هــ.

شروط القبول:

وأوضحت الكلية الشروط اللازمة للقبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها قبل مدة لا تزيد على خمس سنوات، وألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو ما يعادلها عن 85%، ويستثنى من هذا الشرط خريجو (معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول.

وأكد عميد كلية الحرم المكي الشريف فضيلة الدكتور حسن بن أحمد بالبيد على جاهزية الكوادر الإدارية بالكلية لمتابعة إجراءات التسجيل وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية؛ معربًا عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما تلقاه كلية الحرم المكي الشريف من دعم ومساندة، وجهوده الحثيثة في خدمة طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتهيئة بيئة علمية رائدة لهم تعينهم على الدراسة وتحقيق طموحاتهم، ولوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، لمتابعته الدائمة واهتمامه بكل ما يخص الشؤون الإدارية والتعليمية بكلية الحرم المكي الشريف.

5 أقسام:

الجدير بالذكر أن كلية الحرم المكي الشريف كلية شرعية، تعنى بتقديم تعليم شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، بتدريس نخبة من الكفاءات العلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتفعيل الشراكات المؤسسية والمشاركات المجتمعية.

وللكلية خمسة أقسام وهي: قسم الشريعة، وقسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية.

كما أتاحت الكلية الدراسة المسائية للطلاب في قسم الشريعة، لتوفر فرصة إكمال الدراسة للموظفين ولمن لا تسمح له الظروف بالدراسة في الفترة الصباحية.