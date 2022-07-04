أعلن قائد قوات أمن الحج، مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، فرضَ طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم.

فيديو | قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي: فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/DsqHDXLI1f — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 4, 2022

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لقوات أمن الحج اليوم إلى أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تضمنت الاستعداد لأي محاولات تستهدف الإخلال بالأمن وسلامة ضيوف الرحمن وتكثيف الحضور الأمني واتخاذ كافة التدابير لمنع الجريمة وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة في التفويج.

وحث الفريق البسامي ضيوف الرحمن على التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع.