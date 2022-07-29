عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقدير المملكة لتأييد باريس لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

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دعم مهم:

ويعد دعم فرنسا لترشح الرياض مهمًّا، لأنه جاء بعد إعلان اليونان أيضًا للترشح، إضافة إلى إيطاليا وهما بلدان أوروبيان، ينافسان المملكة على الترشح.

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وفي إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وفرنسا، وبدعوة كريمة من الرئيس إيمانويل ماكرون، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية للجمهورية الفرنسية خلال المدة 28- 30/ 12/ 1443هـ الموافق 27- 29/ 7/ 2022هـ، حيث التقى بالرئيس ماكرون.

جلسة مباحثات:

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تم استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كما شملت المباحثات سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر.

وتطرقت المباحثات إلى جوانب الشراكة الإستراتيجية وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.