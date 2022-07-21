وصل صباح اليوم الخميس، فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى محافظة حفر الباطن للوقوف على حادثة طفح الأسفلت قبل إشارة تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فيصل.

بئر ارتوازية قديمة:

ورجح بعض أهالي حفر الباطن وجود بئر ارتوازية قديمة بالقرب من موقع الحادثة تم ردمها ووضع الأسفلت عليها قديماً قد يكون سببًا لما حدث.

عاصمة وادي الكمأة:

وكشف المؤرخ محمود أبا ميت المشرف التربوي السابق في تعليم حفر الباطن في تصريحات إلى “المواطن” أنه سبق توثيق إحدى الآبار الارتوازية القديمة بالقرب من موقع الحادثة الحالية وذلك في كتابه “عاصمة وادي الكمأة” المطبوع عام 2011 م.

وسبق للمؤرخ محمود أبو مية مؤلف كتاب “حفر الباطن مدينة أبي موسى الأشعري في العصر السعودي الزاهر” الذي شاركه في التأليف سعود الدريس تحديد موقع وأسماء 33 بئراً من آبار الصحابي أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- منتشرة في عدة مواقع في محافظة حفر الباطن والتي اختفت معالمها في الوقت الحالي.