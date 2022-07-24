ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الثلاثاء المقبل في مدينة الجبيل الصناعية، فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف؛ بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف.

حماية المانجروف

ويهدف المركز من خلال هذه الفعالية، التي يعقدها للمرة الأولى، إلى مشاركة العالم إيجاد الحلول الفعالة لحفظ هذا الكنز الطبيعي وحمايته وتنميته؛ حيث تُعَدُّ غابات المانجروف أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ لتصبح غابات مستدامة محمية من النشاطات الإنسانية الضارة.

ويتناول الخبراء محورين رئيسين هما إدارة وتنمية غابات المانجروف واستدامتها، إضافة إلى الدور البيئي والاقتصادي والاجتماعي لها، كما يحتوي اللقاء على جلسات حوارية ونقاشية ترتبط بمجال المانجروف, وطرق استدامة هذا النظام الإيكولوجي بكثافة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ما يسهم في التصدي لآثار التغير المناخي والتقليل من حدتها، وتعزيز التنوع الأحيائي.

تعزيز التنوع الأحيائي

الجدير بالذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.