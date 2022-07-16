بلونه الأبيض العاجي، وقوامه القابل للذوبان، ورائحته المنعشة، يعد زيت جوز الهند سرًّا مهمًّا من أسرار التجميل على مر العصور.

ويستخدم زيت جوز الهند في كثير من الوصفات التجميلية المتعلقة بترطيب البشرة، وتنعيم الشعر، فضلًا عن دخوله في صناعة العطور، وبعض مزيلات رائحة العرق، المصنوعة من المواد الطبيعية.

تنعيم الشعر:

يدخل زيت جوز الهند في كثير من مستحضرات تنظيف الشعر كالشامبو، كما يستخدم في صناعة البلسم.

ويمكن اعتماده كقناع تنعيم طبيعي بوضعه لمدة ربع ساعة على الشعر النظيف، واستخدام منشفة دافئة؛ أو قناع حراري لضمان تشبعه في بصيلات الشعر.

كما يمكن استخدام النوعيات خفيفة القوام منه من خلال وضع كمية بسيطة في راحة اليد ثم تدليك الشعر بها بعد الاستحمام مع التركيز على الأطراف لمعالجة التقصف والهيشان.

نضارة البشرة:

يتميز زيت جوز الهند بتأثيره القوي على البشرة التالفة والجافة، كما يدخل في صناعة كثير من المقشرات متميزًا بخصائصه القادرة على إصلاح التلف الناتج عن أشعة الشمس.

ويمكن تطبيق زيت جوز الهند من خلال تدليكه على البشرة بعد روتين التنظيف العميق، للحصول على ترطيب مكثف وتغذية مضاعفة للبشرة.

وبالرغم من فوائده الكبيرة للبشرة لا يمكن استخدامه بشكل يومي نظرًا لكثافته التي قد تؤثر على مسام الجلد.

صحة الأظافر:

لا تقتصر فوائد زيت جوز الهند على ترميم البشرة والشعر؛ فله تأثير ملموس على الأظافر، إذ يتركها لامعة في مظهر صحي وقوي يحميها من التقصف.

ومن خلال تدليكها كل مساء ببعض قطرات زيت جوز الهند تتخلص الأظافر من الجفاف على الجلد الملاصق لها، للاستمتاع بجلد ناعم وأظافر براقة.