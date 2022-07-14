يعتبر الزنك ضروريًّا لنمو الجسم وتطور المخ ويساعد في مكافحة العدوى الخطيرة، خاصة عند الأطفال، ومع ذلك، فإن الحقيقة الصادمة هي أن الملايين يفتقرون إلى الكمية الكافية منه في وجباتهم الغذائية، ووفقًا لتقديرات اليونيسيف، يؤثر نقصه على 1.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

ما هو الزنك؟

عنصر غذائي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في حياة الإنسان، وهو ثاني أكثر المعادن النادرة وفرة في أجسامنا بعد الحديد، ولكنه ضروري للعديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك:

إنشاء الحمض النووي.

نمو الخلايا.

بناء البروتين.

شفاء الأنسجة.

دعم جهاز المناعة؛ حيث يضاف عادة لأدوية البرد.

كيفية الحصول على الزنك:

الجسم لا ينتج هذا العنصر بشكل طبيعي، وبالتالي يجب الحصول عليه من خلال الطعام أو المكملات؛ ولحسن الحظ، فهو يتواجد بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والحيوانية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والمكسرات، وعدم الحصول على الكمية الضرورية منه، يسبب العديد من المشكلات الصحية.

مشكلات صحية يعالجها الزنك:

يعاني طفل من بين كل أربعة أطفال من سوء التغذية ومعرض لخطر توقف النمو أو ضعف النمو، ويموت أكثر من نصف مليون طفل بسبب الإسهال كل عام في البلدان النامية في آسيا وإفريقيا.

ويمكن للزنك تقليل مدة وشدة نوبات الإسهال، وقد يمنع أيضًا النوبات المستقبلية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهو يكلف أقل من 0.50 دولار لكل مريض، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في أكثر من أمر لتحقيق الغرض المطلوب مثل:

إضافته إلى الأسمدة لزيادة تغذية المحاصيل.

إضافة مساحيق الزنك إلى وجبات الأطفال.

تقوية الأطعمة الأساسية مثل الدقيق والأرز بالزنك.

وصفت الأمم المتحدة هذا العنصر بأنه سلعة منقذة للحياة نظرًا لحقيقة أنه يمكن أن يمنع ما يصل إلى 200 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًّا.